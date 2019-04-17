DHA YURT - OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan Fatih Zeren (41) öldü, sürücü ile 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Bünyamin Koç'un kullandığı 01 AE 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, otomobilde yolcu konumunda bulunan Fatih Zeren'in öldüğünü tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Koç ile yanındaki yolcular Emrah Erten ve Kadir Koç ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zeren'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerindeki polis araçlarından görüntü

- Kaza yerindeki polislerden görüntü

- Şarampole yuvarlanan otomobilin görüntüsü

- Fatih Zeren'in üzeri örtülü cesedi

- Otomobilden yola savrulan yastıklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

