DHA YURT - Otomobil, şarampole yuvarlandı 2 yaralı

ADANA'da alkollü sürücünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Güven Ö. ile yolcu konumundaki Özge A. yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Göl Kenarı Caddesi'nde meydana geldi. Güven Ö. yönetimindeki 01 AFG 18 plakalı otomobil, iddiaya göre virajı alamayıp, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 takla atan otomobil, göl suyunun çekilmesiyle oluşan bataklıkta durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Güven Ö. ve yolcu konumundaki Özge A., ambulansa taşındı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Güven Ö.'nün trafik polisinin yaptığı incelemede yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Yaralılar, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şarampole yuvarlanan otomobilden görüntü

- Ambulanstaki yaralılardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE 00'59 - BOYUT 182 MB

Haber-Kamera Gökhan KESKİNCİ ADANA,(DHA)

