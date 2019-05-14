DHA YURT - OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa-Ankara Karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ayhan Kaymaz (25) yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atıp bariyerleri aşarak köprüye gelmeden şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan Abdulkadir Doyan (18), Sefa Acar (19) ve Selman Yeşil (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan 4 genci bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTİ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Araç içinde sıkışan yaralıların ekiplerce çıkarılması

-Yaralılara ilk müdahale

-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

