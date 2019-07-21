HABER

DHA YURT - Otomobil traktör römorkuna çarptı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 00:38 | Son Güncelleme

MUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı.

MUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı. Kazada, otomobilde bulunan aileden anne ve oğlu öldü, kayınpederi ile 4 kızı da yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü Köyü'ne dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki, dede Şerif Özen ile torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boüğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yaralıların hastaneye getirilmesi
-Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,(DHA)

Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtuÖlmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu
Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)
Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdiBeylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Amerikan rüyası' ele geçirildi

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı öldü, oğul son anda kurtuldu

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.