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DHA YURT - OTOMOBİL TRENE ÇARPTI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 07:30 | Son Güncelleme

NİĞDE’de hemzemin geçitte yük treninin vagonuna çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Küçük (43), hayatını kaybetti.

NİĞDE’de hemzemin geçitte yük treninin vagonuna çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Küçük (43), hayatını kaybetti.

Kaza, sabahın saatlerinde merkeze bağlı Amas mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Süleyman Küçük, 51 HE 930 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken hemzemin geçitteki yük treninin fark edemeyip trenin son vagonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Küçük, otomobilin camında dışarı fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük’ün cansız bedeni, incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden genel görüntü
- Otomobilden görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

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