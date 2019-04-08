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DHA YURT - Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 02:29 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, bir otomobilin yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada, araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, bir otomobilin yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada, araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Öğlebeli Mahallesi su deposunun bulunduğu tepede meydana geldi. 112 Acil ekipleri, bir otomobilin tepeden aşağı uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 100 metrelik uçurumun başında Recep Sevinç'i (20) yaralı olarak buldu. Sevinç'in arkadaşının otomobilde olduğunu söylemesi üzerine ekipler uçurumdan aşağıya indi. 78 AN 495 plakalı otomobilden fırlayan araç sürücüsü Eyüphan Kızılay (19)'ın araçtan fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sevinç ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eyüphan Kızılay'ın cesedi ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazadan sonra olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, hayatını kaybeden Eyüphan Kızılay'ın çalan cep telefonunu aradı. Çalmaya devam eden cep telefonu bir süre sonra otların arasında bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin güçlükle aşağıya inmesi
-Yaralı Recep Sevinç'in ambulansa taşınması
-Otomobil
-Polisin incelemeleri
-Otların arasında çalan cep telefonu
-Çakmak gazları
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

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