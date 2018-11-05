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DHA YURT - OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP, KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 04:07 | Son Güncelleme

ADANA'da başına geçirdiği kapüşon ile yüzünü saklayan kimliği belirsiz bir kişi, kaput kısmına döktüğü yanıcı maddeyi ateşleyerek otomobili kundakladı.

ADANA'da başına geçirdiği kapüşon ile yüzünü saklayan kimliği belirsiz bir kişi, kaput kısmına döktüğü yanıcı maddeyi ateşleyerek otomobili kundakladı. Gecenin karanlığından faydalanan şüpheli, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşon ile kapatan kimliği belirsiz bir kişi, Ali Türkan'a ait 01 FT 608 plakalı otomobilin kaput kısmına yanıcı madde döküp, ateşe verdikten sonra kaçtı. Şüphelinin otomobili kundakladığı sırada hava almak için evinin balkonuna çıkan Türkan'ın komşuları, durumu fark edip kendisine haber verdi. Türkan'ın oğlu ve komşularının kovaladığı şüpheli, gecenin karanlığından faydalanıp ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Vatandaşların hortum ve kovalarla söndürdüğü yangın, maddi hasara neden oldu. Kundakçıyı tespit etmek için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Otomobil ve sahibinden görüntü
- Otomobilin yanan kısmından görüntü
- Otomobilin söndürüldüğü hortumdan görüntü
- Şüphelinin yanıcı maddeyi döktüğü yanan pet şişeden görüntü
- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü
- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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