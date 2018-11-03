HABER

DHA YURT - Özelleştirilen Şeker Fabrikasından çıkarılan ve paralarını alamayan işçilerden yol kapatma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 03:50 | Son Güncelleme

ÇORUM'da nakliyeci ve çiftçilerden oluşan 200 kişilik grup özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının 50 gündür ödenmediği iddiasıyla toplanarak Ankara-Samsun Karayolu'nda yol kapatma eylemi yaptı.

ÇORUM'da nakliyeci ve çiftçilerden oluşan 200 kişilik grup özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının 50 gündür ödenmediği iddiasıyla toplanarak Ankara-Samsun Karayolu'nda yol kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol, jandarmanın müdahelesi ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum'da Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası önünde saat 11.00 sıralarında toplanan nakliyeci ve üreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediğini söyleyerek fabrika yöneticileriyle görüşmek istedi. Taleplerine olumlu cevap alamayan grup, Ankara-Samsun Karayolu Samsun istikametini tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Grubun, eylemi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Eylem sırasında zaman zaman gruptaki kişilerle bazı sürücüler arasında gergin anlar da yaşandı. Bir yolcu otobüsünün şoförü ile yolu kapatan gruptaki bazı kişiler arasında başlayan tartışma da kavgaya dönüştü. Bazı sürücüler de korna çalarak duruma teki gösterdi. Yaşananlar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, eylem yapan gruba müdahale etti. Yaşanan adbede sonrasında yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Grup, yolun trafiğe açılmasından sonra bu kez de fabrika girişindeki firmanın tabelalarına zarar verdi. Şeker fabrikasını işleten firmanın isim ve logosunun bulunduğu afişleri söküp, nizamiye girişindeki tabelayı taşladı. Jandarma tarafından sakinleştirilen grup, daha sonra eyleme son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Kalabalığın Çorum- Samsun Karayolunu araç trafiğine kapatmaları
-Oturma eylemi
- Otobüs şoförüne saldırmaları ve otobüse tekme atmaları
- Jandarmanın ikna çabaları
- Araç kuyruğu
- Pancarlarla fabrikanın panosunu kırmaları ve sökmeye çalışmaları
- Bir kişinin neden eylem yaptıklarını anlatması
-Jandarmanın ikna sonucu eylemcileri yoldan dışarı çıkarması
- Fabrika içinde ateş yakıp eyleme devam etmeri
-Detaylar
(SÜRE: 7 DK ) - (BOYUT: 962 MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!
İtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralıİtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özelleştirilen şeker fabrikasından çıkarılan işçilerden yol kapatma eylemi

Özelleştirilen şeker fabrikasından çıkarılan işçilerden yol kapatma eylemi

Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 planları belli oldu! Dikkat çeken turizm detayı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 planları belli oldu! Dikkat çeken turizm detayı

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.