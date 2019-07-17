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DHA YURT - PARÇALI AY TUTULMASINA İZMİR'DE BULUT ENGELİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 07:14 | Son Güncelleme

AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle kısa bir süre izlendi.

AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle kısa bir süre izlendi.
İzmirliler, tüm Türkiye'de takip edilen parçalı ay tutulması gözlemlemek için çocukları ile birlikte Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'ne bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri, müzeye kurulan teleskoplarla ayı gözlemledi. Ay tutulması, dün saat 21.34'te gerçekleşmeye başlarken, saat 23.01'de ise gözlenmeye başlandı. Ay tutulması, saat 00.30'da ise tam tutulma halini aldığı sırada İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süre izlenebildi. Tutulma saat 03.17'de sona erdi.
Gök Bilim Teknoloji ve Bilim Merkezi Kurucu ortağı olan ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Alanı'nda doktora yapan Deniz Birol Gökçe, parçalı ay tutulması hakkında, "Senede bazen bir kaç kez gerçekleşen bir gök olayıdır ay tutulması, dünyanın çeşitli bölgelerinde görüntülenen bir olaydır. Geçen sene tam ay tutulması gerçekleşmişti, bütün Türkiye'de izlenmişti. Bu sene ise parçalı ay tutulması dediğimiz, yani aslında dünyanın gölgesinin tamamından ayın geçmemesinden kaynaklanan, kısmen yüzde 65 kadar bir alanın örtülmesi ile gerçekleşen bir olaydır. Evrensel Çocuk Müzesine kurulu olan teleskoplar var. Çeşitli çaplarda ve boyutlarda her yaştan bireyler, farklı teleskoplardan bakarak Jüpiter ve Satürn gibi gezegenleri de gözlemleyebilecekler bu gece" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Vatandaşlardan görüntü
-Deniz Birol Gökçe röp
-Ay tutulması görüntü
Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK /İZMİR, (DHA)

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