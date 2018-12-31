BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR yandı. TIR'ın yanmaya başladığı sırada içinde uyuyan sürücü Ramazan Yiğit, araçtan son anda inerek canını kurtardı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3’ncü caddede meydana geldi. Ramazan Yiğit, Antalya'dan yüklediği ahşap ürünlerini 07 MLH 75 plakalı TIR ile Bursa'nın İnegöl İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaya getirdi. Uykusu gelen sürücü, araçta bulunan yatağına geçerek uyudu. Bir süre sonra TIR’ın motor aksamından dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda alev alan TIR’ın içinde uyuyan Yiğit, koku nedeniyle uyanıp kendini son anda dışarı attı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığı sırada TIR’ın içinde uyuduğunu söyleyen Ramazan Yiğit, olayla ilgili, "Bir anda yangın çıktı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı. İtfaiyeye haber verdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Sürücü ile röportaj

SÜRE: 2.01 - BOYUT: 13 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

