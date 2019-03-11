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DHA YURT - PİKNİĞE GİDEN 5 KİŞİNİN ÇADIRDA CESEDİ BULUNDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

ADANA'nın Karataş ilçesinde balık tutup piknik yapmaya giden 5 erkeğin çadırda cesedi bulundu.

ADANA'nın Karataş ilçesinde balık tutup piknik yapmaya giden 5 erkeğin çadırda cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre gençlerin çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.

Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için Karataş'a gelen 5 kişiden yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine balık tutmak için Aydınlar Mahallesi sahilinde bulunan 5 kişinin çadırına gelen jandarma ekibi, içerde hareketsiz yattıklarını fark edip, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içerisinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi.

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Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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