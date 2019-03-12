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DHA YURT - Pikniğe giden 5 kişinin çadırda cesedi bulundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 06:58 | Son Güncelleme

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ Adana'nın Karataş sahilinde kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları zihinsel engelli Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Adana'nın Karataş sahilinde kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları zihinsel engelli Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Morga alınan cenazeler, yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, bugün merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Çadırda cenazeleri bulan Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gideceğini ancak işlerinden dolayı gidemediğini söyledi. Ağabeyi, amcası, amcasının oğlu ve zihinsel engelli iki komşusunun 8 Mart Cuma günü Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. Ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.
Çadıra gittiği zamanlar ağabeyinin kendisini karşıladığını aktaran Ahmet Topaluğurlu, "Deli doluydu, arabasını da yeni almıştı. Derdi 'bu arabayı niye buraya getirdin'. Bir baktım kimsede ses soluk yok. Şüphelendim, içime kurt düştü. Çadırın fermuarını açtığım zaman, içeride hepsinin cenazesi ile karşılaştım. Havalandırmaları açtım, bir yaşama umudu ile ama hepsinin ölü olduğunu gördüm. Güvenlik birimlerine başvurdum. Ambulans geldi, jandarmamız geldi. Oraya devamlı gidip-geldiklerini biliyorduk. Arada bir biz de gidiyorduk. Bu gittiklerinde ben de beraber gidecektim. İşlerimden dolayı gidemedim. Yoksa şu an altıncı cenaze de ben olacaktım. Bir amcam, bir amca oğlum, bir ağabeyim; 3 kanımız gitti. Mahallemizden yine iki arkadaşımız gitti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Genel ve detaylar
- Cenazelerin tabutlarda içeri taşınması
- Röp.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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