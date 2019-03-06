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DHA YURT - Plastik fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 05:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yoğurtçular Mahallesi 6441 sokakta bulunan plastik fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti. Uzun süren çalışmalar sonucu, fabrikadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından da soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, plastik fabrikası kullanılamaz hale geldi.

İşletme sahibi Mustafa Kızıltepe, yangın sonucu zararının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan fabrikanın uzaktan çekilmiş görüntüsü
-Yangından görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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