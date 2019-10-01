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DHA YURT - Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 22:20 | Son Güncelleme

ADANA'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı.

ADANA'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı.
Olay, 25 Eylül'de, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Çevik kuvvet polislerinin taşındığı polis midibüsüne teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis, saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 teröristin Eskişehir'de olduğu belirlendi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateş açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
İKİ ÖZEL HARAKET POLİSİ YARALANDI
Teröristlerle çıkan çatışma sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana’da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ile Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir" denildi. Ayrıca, operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
VALİ ÇAKACAK, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
Öte yandan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, çatışmada hafif şekilde yaralanıp hastanede tedavi altına alınan 2 polisi ziyaret etti. Vali Çakacak, yaralı polislerin durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Olay yeri genel
-Güvenlik önlemleri
-Genel ve detaylar
+++
-Vali Çakacak'ın hastane çıkışı açıklamaları
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

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