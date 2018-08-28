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DHA YURT - POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ, MAKAMINDA İNTİHAR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

SAMSUN 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), makamında, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

SAMSUN 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), makamında, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

2015 yılında Trabzon'dan Samsun'a atanan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Alagöz'ün 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki makam odasından, 17.30 sıralarında silah sesi geldi. Silah sesini duyan polisler içeri girdiklerinde, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz'ü kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tabancasını başına ateşleyen Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cihan Alagöz'ün mesai arkadaşları olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin devam ettiği öğrenildi.

3 YIL ÖNCE ATANDI

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz'ün Çorum'da doğduğu, 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğu ve sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de uluslararası kuruluşta görev yaptığı öğrenildi. Alagöz'ün, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü iken, 8 Nisan 2015'te 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), makamında (FOTO)
- Polis okulundan genel görüntü

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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