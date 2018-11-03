DHA YURT - Polisten kaçan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da polisinin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobildeki 5 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki şüphelilerin av tüfeği ile havaya ve ikamete ateş açma olaylarına karıştıkları ve arandıkları belirlendi. Arama yapılan otomobilde bir ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 8 fişek ele geçirilirken, otomobil sürücüsü Özkan Ö. (40), araçta silah olduğu için kaçtıklarını söyledi.

Saat, 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yol kontrolü yapan polis ekipleri, 33 SR 788 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde konumlanan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan 5 kişiyi indirip aracı arayan polisler, bir ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirdi. Şüphelilerin kimlik sorgusunu yapan polisler, otomobili kullanan Özkan Ö.'nün, gece saatlerinde bir gece kulübünün önünde av tüfeğiyle havaya ateş edip, kaçan ve sonrasında bir ikameti kurşunlayan şüphelilerden biri olarak arandığını tespit etti.