DHA YURT - Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (2)

BRUNSON CEZAVİ KAMPÜSÜ'NE GETİRİLDİ
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma 09.30'da başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Brunson'un getirilişinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,(DHA)
Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!
Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Okuyucu Yorumları 0 yorum