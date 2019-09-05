HABER

DHA YURT - Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 03:26 | Son Güncelleme

KONYA’nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

KONYA’nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 20.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Karayolu Karapınar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Karapınar Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Özcan Yaşar, iddiaya göre hastaneden çıkıp, yolun karşısına geçmek isterken, alt geçitten çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Uğur’un (50) kullandığı 03 UA 003 plakalı resmi makam aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Özcan Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Suat Uğur'u gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yerinden görüntüler
-Polis ve sağlık görevlilerinin görüntüleri
-Özcan Yaşar'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR(Konya),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!
Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet dakikaları! Kovaladıkları araca kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

1 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.