DHA YURT - Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 10 yaralı (1)

MAN\u0130SA'n\u0131n Salihli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Adala Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda, yolcu otob\u00fcs\u00fc, otomobil ve pick-up kamyonetin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zincirleme kazada ilk belirlemeler g\u00f6re 6 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 10 ki\u015fi yaraland\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc GE\u00c7\u0130L\u0130YOR\nEmre SA\u00c7LI \/ SAL\u0130HL\u0130 (Manisa), (DHA)>PARTNER Me\u011fer hepsinin bir anlam\u0131 varm\u0131\u015f! Giydi\u011finiz renkler ne s\u00f6yl\u00fcyor?\u00c7evik kuvvete moral gecesi\u00c7avu\u015fo\u011flu: AB'nin bize y\u00f6nelik att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131m\u0131n faydas\u0131 olmaz
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