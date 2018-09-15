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DHA YURT - ŞAM HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA SESLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 23:48 | Son Güncelleme

SURİYE'nin başkenti Şam'da, havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

SURİYE'nin başkenti Şam'da, havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), rejime ait hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait füze saldırısını püskürttüğünü iddia etti.

Akşam saatlerinde Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Paniğe yol açan patlamayla ilgili SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Suriye Hava Savunma Sistemleri'nin İsrail’in Uluslararası Şam Havalimanı'na yönelik füzeli saldırısına karşı koyup, bazı füzeleri düşürdüğünü öne sürdü.

Öte yandan, İsrail'in, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki İran'a ait bir kargo uçağını vurduğu da iddia edildi. Yine bazı yerel kaynaklar ise İsrail'in Şam'ın Kuteyfa ile Necha'da bulunan İran'a ait askeri üsler ile mühimmat depolarını vurduğu ileri sürüldü. Patlamalar nedeniyle henüz ölü veya yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Haber: SURİYE, (DHA)

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