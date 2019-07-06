HABER

DHA YURT - Şanlıurfa’da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, denetleme sırasında fenalaşan ve Uzman Çavuş Mehmet Dursun’un şehit olduğu olayda hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de bugün şehit oldu.

ŞANLIURFA’da, denetleme sırasında fenalaşan ve Uzman Çavuş Mehmet Dursun’un şehit olduğu olayda hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de bugün şehit oldu.

26 Haziran’da meydana gelen olayda 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7’nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa’ya gelen askerlerden ikisi denetlemeler sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavi gören Kuddusi Volkan Şevik ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Ankara Gata'ya götürüldü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı da acı haberi şu açıklama ile duyurdu:

“Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra’da başladıİsrail’in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra’da başladı
Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1)Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski müsteşar yardımcısı evinde asılmış halde bulundu

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

6 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto, iki kişiyi milyoner yaptı

Sakarya'da deniz mayını bulundu! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Şanlıurfa’da bir asker şehit oldu

Acı haber geldi! Bir asker şehit oldu

Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Genç kadın bir anda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.