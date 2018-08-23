DHA YURT - Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Şanlıurfa'da Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası, polisin TOMA araçlı desteği ve çevre esnafların çalışmalara yardım etmesiyle kontrol altına alındı. Küle dönen 6 işyerinde soğutma çalışmaları sürerken yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 12 kişiye de sağlık görevlileri müdahale etti. Oksijen takviyesi yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Hanifi Polat, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Çevre ilçelerden de takviye istedik. Yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ettik. İzinli olanları dahi evlerinden çağırdık. Vatandaşlar kendi başlarına yangına müdahale ettiği için işimizi biraz zorlaştırdılar. Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de yoğun çaba harcadık, tehlikeyi önledik" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Oduncu pazarında çıkan yangın
- İtfaiye ve tomaların müdahale etmesi
- Polis ekiplerinin çevrede önlem alması
- Vatandaşların yangına müdahale etmesi
- İş yeri sahipleri odunları çıkarması
- İtfaiye Şube Müdürü Hanifi Polat ile röportaj
- Vatandaşlarla röportaj
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)
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