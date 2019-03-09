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DHA YURT - ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 23:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.
Karaköprü ilçesinde hareket halinde olan sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerinde yolculuk yapan 9 öğrenciyi bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Traktörün sağında, solunda ve tarla sürmek işinde kullanılan kültivatör üzerinde ayakta duran 9 öğrencinin tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yol alması görenleri korkuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Seyir halindeki traktör
- Traktörün arkasında tehlikeli yolculuk yapan öğrenciler
- Traktöre tutunmaya çalışan öğrenciler
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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