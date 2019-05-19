HABER

DHA YURT - Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:17 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. İki aileden 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hastaneden detay
- Ambulansla getirilen yaralı
- Yaral yakınları
- Köylü Orhan Atagün röportaj

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar
Beşiktaş'ta TGB üyelerinin 19 Mayıs yürüyüşüBeşiktaş'ta TGB üyelerinin 19 Mayıs yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.