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DHA YURT - Satırla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 04:08 | Son Güncelleme

ADANA'da kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırıp, yaraladığı öne sürülen Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı.

ADANA'da kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırıp, yaraladığı öne sürülen Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmadan önce saldırıda kullandığı satırı ise Seyhan Baraj Gölü'ne attığı tespit edildi.
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Mustafa A., iddiaya göre elindeki satırla kaldırımda oturup alkol alan 3 arkadaşa arkalarından yaklaşarak saldırdı. 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayan şüphelinin kendisi de arbede sırasında başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden Mustafa A., elindeki satırı göle atıp, teslim oldu. Polis aracına bindirilen şüpheli, esas mağdurun kendisinin olduğunu söyleyip, saldırdığı kişilere ölüm tehditlerinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğer ikisi ise ayakta tedavi edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü
- Yaralılardan birinin ambulansa yürümesi
- Ambulansın gidişi
- Yaralılardan birinin olayı polise anlatması
- Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilmesi
- Şüphelinin polis aracında ölüm tehditlerinde bulunması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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