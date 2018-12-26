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DHA YURT - SAZLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 06:16 | Son Güncelleme

ADANA'da bir dere yatağında bulunan sazlıkta, yaklaşık iki haftalık çürümüş erkek cesedi bulundu.

ADANA'da bir dere yatağında bulunan sazlıkta, yaklaşık iki haftalık çürümüş erkek cesedi bulundu.
Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Narenciye bahçesinde çalışan Suriye uyruklu bir tarım işçisi, sazlık içinde erkek cesedi görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla sazlık içindeki cesedi çıkarttı. Üzerinde entari bulunan ve yüzü yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta önce öldüğü tahmin edilen cesedin, Suriye uyruklu bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. Cesedin kimliği ve ölün nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerindeki polislerden görüntü
- Olay yeri inceleme polisinin sazlıkta inceleme yapması
- İtfaiye erlerinin cesedi çıkartmak için çalışma yapması
- Cesedin, bulunduğu yerden çıkartılması
- Polisin, cesedi incelemesi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'41" - BOYUT: 188 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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