DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ-2

ARDAHAN'DA CHP, 25 YIL SONRA YENİDEN KAZANDI

Ardahan Belediye Başkanlığı'nı CHP, 25 yıl aradan sonra ilk kez kazandı. CHP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanı oldu.

Ardahan'da, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Faruk Demir, belediye başkanı seçildi.

Ardahan’ın Posof ilçesinde AK Parti adayı Cahit Ulgar, Çıldır ilçesinde AK Parti adayı Yakup Azizoğlu, Göle ilçesinde AK Parti adayı İlhan Gültekin, Damal ilçesinde CHP adayı Ergin Önal, Hanak ilçesinde CHP adayı Ayhan Büyükkaya, Köprülü beldesinde AK Parti adayı Yücel Akkoç kazandı.

CHP'nin, 1992'de il olan Ardahan’da belediye başkanlığını 25 yıl aradan sonra yeniden kazandığını söyleyen Faruk Demir, "Belediyeyi en son 1984’te almıştık. Belediyeyi AK Parti'den teslim alıp, öyle bir belediyecilik örneği göstereceğiz ki; özellikle doğu illeri bizleri örnek alacak. Dolayısıyla başka bir partiden aday çıkması mümkün değil. Yeni bir dönemin başlangıcı olacak diye düşünüyorum. Çalışmalara hemen başlayacağız. Çünkü Ardahan'ın bir seçimi almaktan çok, çözüm bekleyen sorunları var. Seçim almak tabi ki önemli, ama asıl olan Ardahan'ı yeniden imar etmek. Göçü durdurmak. Kalkınmışlıkta 81 il içerisinde 71’inci olan olan Ardahan'ı ön sıralara getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Kendisinin bir siyasi parti için değil, Ardahan için seçildiğini vurgulayan Demir, "Klasik belediye başkanlığını aşan bir vizyon ile Ardahan’a yatırım yapacağız. Türkiye'ye bir değişimin ve dönüşümün işaretini vermek için umutsuzluğu, olmuyoru aşmak için projelerimizi geliştirdik. Yeniden üreten bir Ardahan, kendi kendine yeten bir Ardahan ve ürettiği ile kendini geçindiren ve kalkındıran bir Ardahan’ı el birliği ile inşaa etmek zorundayız" dedi.

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-Faruk Demir’in partililere seslenişi

-Partililerin davul zurna eşliğinde halay çekmeleri

-Faruk Demir’in açıklaması

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