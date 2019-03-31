DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ -23

Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı sürüyor DİYARBAKIR

Görüntü Dökümü

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- Zarfların açılması

- Pusulalarının ayrılması

- Oyların sayılması

- Oy sayımını izleyenler GÖRÜNT BOYUTU: 288 MB Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) SİİRT

Görüntü Dökümü:

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- Sandıkların açılması

- Sandıklarda bulunan oyların çıkarılması

- Oyların sayımına başlanması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) BİNGÖL

Görüntü Dökümü

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-Seçmen sandıklarının açılması

-Oyların sayılması

-Genel detay ve görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:94,6 MB Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) ======================== Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)

PROF. DR. SÖZBİLİR: YENİ DEPREMLERE YOL AÇABİLİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Acıpayam'daki 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, 4.9 büyüklüğündeki depremin, 20 Mart'taki 5.5 büyüklüğündeki depremin artçısı olmadığını belirterek, "Bu, ana faya bağlı bir fayda gelişen yeni bir deprem. Acıpayam grabeninde 5.5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana faya bağlı en az 5 antitetik ve sintetik fay bulunuyor. Bu nedenle faylar birbirini tetiklemekte ve deprem fırtınasının devamını sağlamaktadır. 5.5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana fay güneyde, Fethiye-Burdur fay zonuyla bağlantılıdır. Kuzeyde ise Cankurtaran fayına doğru devam etmektedir. Bu nedenle Acıpayam havzasında devam eden deprem fırtınası kuzeye Denizli'ye doğru veya güneye Fethiye-Burdur fay zonuna doğru göç edebilir, benzer büyüklüklerde yeni depremlere yol açabilir. Evinde hasar oluşanların resmi kurumlara mutlaka başvurması gerekmektedir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR DENİZLİ, (DHA) ======================== Sandıktan cep telefonu çıktı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol Köyü'nde oy sandığından cep telefonu çıktı.

Arpaçay İlçesi'ne bağlı Doğruyol Köyü'nde sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi sırasında bir kişi cep telefonunu 1024 nolu sandığa düşürdü. Cep telefonunu geri alamayan vatandaş, oy kullanımının tamamlandığı saat 16.00'yı bekledi. Görevlilerin oyları saymak için açtıkları sandıktan çıkan telefonu sahibine iade ettiler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oy sandığının açılmaya çalışılması

-Sandıktan zarfların çıkarılması

-Cep telefonunun çıkarılması

-Cep telefonunu alan görevlinin cebine koyması Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (Kars), (DHA) ===================== Ambulansla oy vereceği okula taşındı Aydın'ın Nazilli ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Hörü Kahraman, evinden alınıp, oy kullanacağı Zafer Ortaokulu'na ambulansla taşındı.

Zafer Mahallesi 142 Sokak'ta yaşayan ve bir süre önce evde düştüğü için yürümekte güçük çeken Hörü Kahraman, oyunu kullanmaya gidebilmek için Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans talebinde bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'nden yönlendirilen ambulans ile evinden alınan Kahraman, oy kullanacağı Zafer Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlileri ve ambulans şöförünün yardımları ile ambulanstan indirilip, tekerlekli sandalye ile oyunu kullanacağı 1357 nolu sandığa taşınan Kahraman, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Kahraman, oyun kullandıktan sonra tekrar ambulans ile evine bırakıldı. Hörü Kahraman, "Vatandaşlık görevimi yerine getirebildiğim için mutluyum" dedi.