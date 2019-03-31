DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ -24

TONYA'DA SEÇİM KAVGASI: 2 YARALI TRABZON'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 17.30 sıralarında Tonya ilçesi Kalıncam Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Muhammet Y. ile Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday Yusuf Kurt arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Y. belinden çıkardığı tabanca ile Yusuf Kurt ile yanındaki yeğeni Muhammet Kurt'a ateş edip, kaçtı. Yusuf Kurt koluna ile yeğeni Muhammet Kurt da bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin, kaçan Muhammet Y.'yi aradığı belirtildi. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hastane önünden görüntüler HABER KAMERA: TONYA, (Trabzon), (DHA) - =========== KARAMAN'DA MUHTAR ADAYLARININ YAKINLARI KAVGA ETTİ: 3 YARALI KARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyü muhtar adaylarının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa da kullanılan kavgada Ekrem Altun, Mehmet Altun ve Fatih Altun aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulanstan indirilip acil servise alınması Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ========================================= BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANI, SANDIKLARI GEZERKEN TARTIŞMA ÇIKTI TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde, AK Parti belediye başkanı adayı ve mevcut başkan Murat Tuncel, sandıkları gezerken, bir grup tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine Tuncel'in yanındakiler ile grup arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri, tartışmayı büyümeden sonlandırdı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Başçiftlik'te AK Parti'den tekrar aday gösterilen, mevcut başkan Murat Tuncel, ilçede sabah saatlerinde oy kullanılan okullarda sandıkları dolaştı. Başkan Tuncel, Karacaören İlkokulu'ndaki sandıkları gezerken, bir grup tarafından okuldan çıkarılmak istendi. Bu sırada Tuncel'in yanındakiler ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ise araya girdi. Okul bahçesinde devam eden tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Murat Tuncel, "Arkadaşlarımız ile beraber okula girdik. Sınıflarda sandıkları gezerken, bir grup 'Buraya giremezsiniz' diyerek bağırdı. O esnada ise yanımdaki arkadaşlarım tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gelen polis ekipleri, araya girerek ayırdı; fakat yanımda bulunan 2 arkadaşım darbedildi" dedi. Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili cep görüntüsü Haber:TOKAT, DHA ================================ Doğu sandık başında (2)

AVRUPA KONSEYİ GÖZLEMCİLERİ SEÇİMLERİ TAKİP ETTİ Doğu Anadolu Bölgesi'nde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu andan itibaren sandıklar kapatıldı ve oy sayma işlemine başladı. Yerel seçimleri takip için Avrupa Konseyi'nden gözlemciler Erzurum'a geldi. Erzurum Lisesi'ndeki sandıkları tek tek dolaşan gözlemciler, notlar aldı. Daha sonra gözlemciler 1126 numaralı sandıkta oy sayım işlemini izledi.

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-Gözlemcilerin oy kullanılan sandığı incelemesi

-Gözlemcilerden detay

-Oyların sayılmasından detay SÜRE: 02.40 BOYUT: 298 MB Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) ============================= BURSA'DA ARANMASI BULUNAN 87 KİŞİ, SANDIK BAŞINDA YAKALANDI Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı. Oylarını kullanan kişiler, daha sonra sandık başlarındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart Yerel Seçimlerinin günler öncesinden aranan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranan yüzlerce kişiyi tespit eden Bursa polisi, seçmen kağıtlarının askıya çıkmasının ardından aradıkları kişilerin oy kullanacakları okulları belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri sandık başına gidecek olan ve kendileri tarafından çeşitli suçlardan arananları yakalamak oy kullanılacak olan okullara konuşlandı. Sandık başlarında önlem alan polis, aranan kişinin oy kullanma işlemi bittikten sonra yasal işlem yaptı. Aranması bulunan 87 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dr.Necla Yazıcıoğlu İlkokuluna oy kullanmak için gelen O.B.(19) oyunu kullandıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.B.'nin gözaltına alınması kameralar tarafından görüntülendi. Hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan O.B., hakkında yakalama kararı olmadığını belirtti.