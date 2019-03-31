DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ -29

BAYBURT'TA MHP'Lİ ADAY KAZANDI, PARTİLİLER KUTLAMA YAPTI BAYBURT’da Mahalli İdare Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hükmü Pekmezci kazandı. MHP'liler kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı.

Bayburt’da, resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP’li aday Hükmü Pekmezci, Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bayburt kent merkezine akın eden MHP’liler, Türk bayraklarıyla cadde ve sokakları doldurarak seçim zaferini kutladı ve Pekmezci için slogan atıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kutlamalardan görüntüler Boyut: 211 mb HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) - ========= Sinop'ta, Millet İttifakı adayı Barış Ayhan kazandı Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Ayhan kazandı. Sinop'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Barış Ayhan birinci sırada tamamladı. Sinop'ta belediye başkanlığını CHP'li Baki Ergül yürütüyordu. BARIŞ AYHAN KİMDİR?

1974 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Barış Ayhan, Sinop'ta yapı market firması kurdu. 2003 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde, Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. İl Saymanlığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2015 yılında gerçekleşen 36'ncı Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. 2018 yılında gerçekleşen 37'nci Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl Başkanı ve Kurultay Delegesi seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır. FOTOĞRAFLI ========================== Çavuşoğlu'nun sandığından AK Parti çıktı Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullandığı, memleketi Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki sandıktan AK Parti önde çıktı.

Çavuşoğlu'nun oy kullandığı Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu 2406 numaralı sandıkta AK Parti 146 oy aldı. Aynı sandıkta CHP'ye 123, Saadet Partisi'ne 3, Demokrat Parti'ye 1, bağımsız aday Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya'ya 1 oy çıktı. Toplam 290 oy kullanılan sandıktaki 16 oy geçersiz sayıldı. ================= Bingöl'de AK Parti'li Arıkan kazandı BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı beden eğitim öğretmeni Erdal Arıkan (49) kazandı. Bingöl'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü iken AK Parti'den aday olan evli ve 2 çocuk babası Arıkan, resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 103 bin 190 oydan yüzde 38'inden fazlasını aldı. Arıkan'ın en yakın rakibi olan HDP'nin aynı zamanda Diyarbakır Milletvekili olan adayı Hişyar Özsoy ise yüzde 30 oranında oy aldı. MHP'li Mehmet Ziya Buyankara da en fazla oy alan 3'üncü aday oldu. Bingöl'de 30 Mart 2014 seçimlerini kazanan AK Parti'li Yücel Barakazi, bu seçimde aday gösterilmemişti.

FOTOĞRAFLI =================== Burdur'da CHP'li Ercengiz kazandı Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz seçildi.

Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı olan mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeniden seçildi. Başkan Ercengiz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "İl Seçim Kurulu'ndan aldığımız resmi olmayan kesin bilgiye göre kazandığımız yönünde bilgimiz var. 2019 yerel seçimleri öncelikle kentimize, ilimize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Yerel seçim sürecinde zor bir dönem geçirdik. Adeta genel seçim havasında geçti. Sokağın dili aslında çok da istediğimiz gibi değildi, siyasetin dili ama biz elimizden geldiğince bu tarz şeyleri düşük tutmaya çalıştık. Bugün seçmenlerimizin takdiri, teveccühüyle Burdur Belediye Başkanlığı'na ikinci bir 5 yıl için seçilmiş bulunuyorum. İnşallah Burdur'umuza hayırlı olsun. Biz kazanan olarak değil tüm Burdur'un belediye başkanı olarak, bizlere oy verenlerin belediye başkanı değil tüm Burdur'a hizmet etmek üzere yeniden bu göreve talip olmuştuk. İkinci 5 yılda Burdur'umuza hak ettiği güzellikleri getirmeye devam edeceğiz. Burdur'umuza hayırlı olsun. Umuyorum Türkiye'de de iyilikleri, güzellikleri büyüteceğimiz bir seçim sürecini yaşamış oluruz. Yaptırdığımız anketlerde yaklaşık 10 puanlık bir farkı öngörülüyordu. Anketler yanılmadı, resmi olmayan kesin sonuçlarda 10 puanlık fark var. Önemli olan bize oy veren de vermeyen de bizim vatandaşımız. İlk 5 yılda bunu yapmak için gayret gösterdik" dedi.

ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?

Ali Orkun Ercengiz 1973 yılında Burdur'da, doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur'da tamamladı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1999 yılında Burdur'da serbest eczacılığa başladı. 2003- 2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev yaparken, aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı. 2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti'nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası'nın kurucu başkanı olarak atandı. İngilizce ve Almanca bilen, evli ve bir çocuk babası Ali Orkun Ercengiz, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Burdur Belediye Başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhuriyet Meydanı kutlamalar

- Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz röportaj

- Kutlamalardan detay

- Başkan Ercengiz, eşi ve oğluyla

119 MB /// 01.58 HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ===================== Bursa Keles'te AK Parti'li Keskin kazandı Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Keles ilçesinde, belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Keskin kazandı. 10 bin 512 seçmenin bulunduğu Bursa'nın Keles ilçesinde belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Keskin kazandı. Mehmet Keskin 4 bin 506, İYİ Parti adayı Ali Işık 2 bin 695, Saadet Partisi adayı Fehmi Narin 230 oy aldı. KİMDİR? Mehmet Keskin, 1955 yılında Keles'in Dedeler köyünde doğdu. İlkokulu Dedeler, orta ve lise öğrenimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Keskin, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve Gaziantep'in İslahiye ilçesine öğretmen olarak atandı. Keles ve İznik İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Keskin, 2007-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği yaptı, 2014-2018 yılları arasında da AK Parti Keles İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapan Keskin, 30 Kasım 2018'de ilçe başkanlığı görevinden ayrılarak Keles Belediye Başkan adayı oldu. Keskin, evli ve 4 çocuk babası.

FOTOĞRAFLI ============== Osmaniye'de belediye başkanı 3'üncü kez MHP'li Kadir Kara İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Kadir Kara 3'üncü kez kazandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın adayı olan mevcut Belediye Başkanı Kadir Kara, 3'üncü kez bu göreve seçildi. KADİR KARA KİMDİR? Kadir Kara, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014'te MHP'den belediye başkanı seçilen Kadir Kara, 3 çocuk babası. FOTOĞRAFLI =============== Bitlis'te Ak Parti 4, SP 1, HDP ise 1 belediye kazandı BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilçenin 4'ünde Cumhur İttifakı adayları, 1'inde Saadet Partisi (SP), 1 ilçede ise HDP kazandı. Yoğun bir seçim kampanyasının yürütüldüğü Bitlis'in ilçelerinde de ilginç sürprizler yaşandı. 2014 yerel seçimlerinde Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde seçim kazanan HDP, şu andaki sonuçlara göre sadece Güroymak ilçesinde kazandı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Hizan İlçesi'nde SP, Mutki de ise AK Parti adayı kazandı. Güroymak'ın yeni Belediye Eş Başkanları ise Hikmet Taşdemir ve Dilek Ozan oldu.