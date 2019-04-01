DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ -40

Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandı ANTALYA'da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhittin Böcek seçildi. PARTİLİLERDEN KUTLAMA

Antalya'da, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından kutlamalar başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'in, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla partililer, CHP İl Binası önüne akın etti. Saat 21.30'a kadar sessiz kalan partililer, yoldan geçen bir otomobilin korna çalmasının ardından hareketlenmeye başladı. Davul-zurnayla coşan kalabalık, yaktıkları meşalelerle ortamı aydınlattı. 'Muhittin Başkan', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan kabalalık, 'Andımız'ı okudu. Türk bayrağı ve CHP bayrakları ile parti önüne gelen kalabalığın sayısı ilerleyen dakikalarda arttı.

MUHİTTİN BÖCEK, PARTİ BİNASI ÖNÜNDE KONUŞTU

Resmi olmayan sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, partisinin il binası önünde kalabalığa seslendi. Muhittin Böcek, gönüllerin ittifakı olarak seçimi kazandıklarını söyledi. 100 gündür adaylık çalışması yaptığını belirten Muhittin Böcek, "Antalya'nın yüzü güldü. Antalya'da seçimi demokrasi kazandı. Antalya kazandı. 913 mahalleye kadar gittim. Millet İttifakı'nın adayı idim ama bayrağımıza sahip çıkan, vatanımıza sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan herkese, AK Partilisine, Ülkücüsüne herkese teşekkür ederim" dedi.

'DÜN DÜNDE KALDI CANCAĞIZIM'

Antalya'nın 25 yıldır kendisini bağrına bastığını belirten Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"25 yıldır beni başkan seçen hiç kimseyi mağdur etmeden, çalmadan çaldırmadan bugünlere geldim. Allah'a hamdolsun. Bize yapmadıklarını bırakmamış olabilirler. Mevlana'nın güzel bir sözü var; 'Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım.' Antalya bizim her şeyimiz. Bugün burada Antalyalılara hitap etme şansı verenlere teşekkür ediyorum. Antalya'mızda, 19 ilçemizde, bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla çalışacağız. Geçmiş dönemde ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Durmadan koşacağız. Çalışmalarımız oy vermeyen için de olacaktır."

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya Konyaaltı'nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP'den aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı KentKonseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böcek, evli ve bir çocuk babası.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kutlamalardan görüntü

- Muhittin Böcek konuşması Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) ========= Aydın'da Topuklu Efe koltuğu bırakmadı AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Başkanı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tekrar başkan seçildi. İlin 17 ilçesinin 8'nde CHP, 5'nde AK Parti, 2'sinde MHP ve 2'sinde İYİ Parti kazandı. Aydın'da bugün yapılan yerel seçimlerde 2 bin 754 sandıkta 821 bin 282 seçmen sandık başına gitti. Millet İttifakı Belediye Başkan adayı, 'Topuklu Efe' olarak anılan Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, diğer adayların önünde başkanlık için yarıştı. Yarışı, Özlem Çerçioğlu önde tamamlayarak kazandı. 1 dönem Aydın Belediye Başkanlığı yapan Çerçioğlu, 2'nci kez de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İLÇELERDE KAZANLAR BELLİ OLDU Aydın'ın Çine ilçesinde CHP'li Enver Salih Dinçer, Didim'de CHP'li Ahmet Deniz Atabay, Efeler'de CHP'li Mehmet Fatih Atay, Germencik'te CHP'li Fuat Öndeş, Kuşadası'nda CHP'li Ömer Günel, Söke'de CHP'li Levent Tuncel, Sultanhisar'da CHP'li Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar'da CHP'li Mehmet Yüsran Erden kazandı. Bozdoğan'da AK Partili Ufuk Altıntaş, Buharkent'te AK Partili Mehmet Erol, Koçarlı'da AK Partili Nedim Kaplan, Köşk'te AK Partili Nuri Güler ve Kuyucak'ta AK Partili Metin Ertürk yarışı önde tamamlayıp başkanlığı aldı. Karacasu'da MHP'li Zeki İnat ve Karpuzlu'da MHP'li Hilmi Dönmez seçimi kazandı. İYİ Parti'den Nazilli'de Kürşat Engin Özcan ve İncirliova'da Aytekin Kaya seçimi kazandı. Böylelikle Aydın'ın 17 ilçesinden 8'ini CHP, 5'ini AK Parti, 2'sini MHP ve 2'sini İYİ Partili başkanlar kazandı.

RAKİPLERE 'BİRLİKTE ÇALIŞALIM' ÇAĞRISI Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda partililerle seçim zaferini kutladı. Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Efeler Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mehmet Fatih Atay ile birlikte alana geldi. Halkı selamlayan Çerçioğlu, beraberindekilerle birlikte müzik eşliğinde oynadı. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Çerçioğlu, "Sevgili Aydınlılar hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm teşkilata teşekkürler. En büyük teşekkür ise Aydın halkınadır. Yarından itibaren saat 08.30'dan itibaren mesaim başlıyor. Bugün itibariyle seçim bitmiştir. Kazanan 17 ilçe başkanımızı tebrik ediyorum. Sayın Mustafa Savaş'a da diyorum ki, gel beraber Aydın için çalışalım. Artık seçim bitti. Bundan sonra hepimiz Aydın için çalışacağız. Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Ayrı gayrı yok, hepimiz Aydın'da yaşıyoruz. Yiğit insanlar, mert insanlar hepsi burada yaşıyor. Seçim atmosferinde hata olmuştur, ben hakkımı herkese helal ediyorum. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldan hiç ayrılmayan kadın bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki 5 yıl içinde çok çalışacağım, çok çalışacağım. Bu zamana kadar eşit, adil davrandım. Hiç kimseyi ayrıştırmadım, ötekileştirmedim. Aydın'da yaşayan herkesi kucaklayacağım" dedi.

Konuşmaların ardından Özlem Çerçioğlu ve beraberindekiler, beyaz güvercin uçurdu ve beyaz karanfil attı. Büyükşehir Belediyesi üzerinden atılan havai fişekler ise renkli görüntüler oluşturdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü

- Özlem Çerçioğlu'nun konuşması

- Beyaz güvercin ve beyaz karanfil atma

- Havi fişek Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ========================= DENİZLİ'DE AK PARTİLİ ZOLAN, BİR DÖNEM DAHA SEÇİLDİ DENİZLİ'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, bir dönem daha başkanlığa seçildi. Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en çok oyu Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan aldı. Sandık başına giden seçmenlerin oyu ile 2014 seçimlerinde de AK Parti'yle seçimini kazanan Osman Zolan, bu seçimde de koltuğunu kaptırmadı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve AK Partililer büyük coşku yaşadı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan kutlamada, ellerindeki Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla alanı dolduranlan sevinç gösterileri yaparken, bazı partililer de korna çalarak konvoy düzenledi.

Kutlamaya, Zolan'ın yanı sıra, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ile Pamukkale Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Avni Örki de katıldı. "GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ" İkinci kez belediye başkanlığı görevine seçilen Osman Zolan, kutlamalara katılarak alanda toplanan partilileri selamladı. Zolan, geçen seçimlerde aldıkları emaneti, gece gündüz çalışarak milletin güvenine layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Denizli'nin parmakla gösterilen bir kent haline geldiğini ifade eden Zolan, "5 yıl içerisinde hizmet destanları yazdık. Artık Denizli parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Bundan sonra da hedeflerimiz ve kentimizle ilgili hayallerimiz var. Bugün milletimiz bize güvendi. Yetki verdi. Biz o yetkiyi alarak o güvene layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Denizlili kardeşlerim, 'yola devam' dedi. Çok sağ solsunlar" diye konuştu.

İLÇELERDE KAZANAN İSİMLER ŞÖYLE Denizli'nin ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan isimler ise şöyle: Babadağ'da CHP'li Ali Atlı, Çameli'de AK Partili Cengiz Arslan, Buldan'da MHP'li Mustafa Şevik, Serinhisar'da CHP'li Hüseyin Gemi, Güney'de AK Partili Halil Ayhan, Beyağaç'ta AK Partili Mustafa Akçay, Kale'de AK Partili Mehmet Salih Sağınç, Tavas'ta AK Partili Hüseyin İnamlık, Sarayköy'de AK Partili Ahmet Necati Özbaş, Pamukkale'de AK Partili Avni Örki, Acıpayam'da AK Partili Hulusi Şevkan, Çal'da MHP'li Fethi Akcan, Merkezefendi'de CHP'li Şeniz Doğan, Bozkurt'ta CHP'li Birsen Çelik, Çardak'ta AK Partili Hüsnü Yılmaz. Bekilli, Çivril, Baklan ve Honaz ilçelerinde ise kimin kazandığı henüz netleşmedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaku kutlamalardan görüntü

-Osman Zolan'ın partilileri selamlaması

-Osman Zolan'ın konuşması Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================= Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen kazandı

ISPARTA'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen belediye başkanı seçildi.

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'nin adayı Şükrü Başdeğirmen kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

BAŞDEĞİRMEN SEÇMENE TEŞEKKÜR ETTİ

Isparta'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen AK Partili Şükrü Başdeğirmen, Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mehmet Uğur Gökgöz ve İl Başkanı Osman Zabun ile Kaymakkapı Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmada, "Beni bağrınıza bastınız. Allah utandırmasın" dedi.

Aday adayı olduktan sonra 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurrahman Öz tarafından arandığını ve kendisine, 'Yarın Ankara'da olun. Sayın Cumhurbaşkanı sizi aday olarak tanıtacak' dediğini belirten Başdeğirmen, "Önce arkadaşların bana şaka yaptığını sandım. Beni Ankara'ya gönderecekler sonra elim boş dönünce dalga geçecekler dedim. İl Başkanımızı aradım kendisi de 'Hayırlı olsun, belediye başkan adayımız sensin' deyince inandım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana 'Isparta'yı istiyorum, bana Isparta'yı getir' diye talimat verdi. Ben de söz verdim. Beni mahcup etmediniz, sağolun varolun" diye konuştu.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

Şükrü Başdeğirmen 1962'de Isparta'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Başdeğirmen; belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kutlamalardan detaylar,

Mehteran gösterisi,

İl Başkanı Osman Zabun,

TBMM Başkan vekili ve Milletvekili konuşması

Şükrü Başdeğirmen konuşması Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA-DHA) ======================= Keşan'da 12 oy farkla CHP'li Şenol Yalı kazandı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı 12 oy farkla CHP'li Şenol Yalı kazandı. CHP'li Şenol Yalı, resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından Keşan Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı. Islak imzalı tutanakların İlçe Seçim Kurulu'na ulaştıktan sonra sonucu aldıklarını belirten Yalı, "18 bin 413 Cumhuriyet Halk Partisi yani Millet İttifakı, 18 bin 401 AK Parti yani Cumhur İttifakı oy aldı. Bu gibi durumlarda metanetli olmak lazım. Bu bir sorumluluktur. Hayırlı olsun" dedi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, "Biz hep soğuk kanlı davrandık. Bundan sonra Keşan'ın yeni belediye başkanı Şenol Yalı'dır. Tutanaklar, ince elenip, sık dokundu. Diğer taraf biraz erken davrandı. Sadece başarılar diledik. 12 oy farkla Keşan, Cumhuriyet Halk Partisi'nindir" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Şenol Yalı, partililerle Tekel Meydanı'nda kutlama yaptı. Öte yandan AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi. Görüntü Dökümü

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-Seçim kurulunda oy torbalarının teslimi

-Seçim kurulu salonu

-CHP'li Şenol Yalı'nın açıklaması

-CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun açıklaması

-Tekel Meydanı'ndaki kutlama

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ========================== Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamlamladı. Manisa'da bugün yapılan yerel seçimlerde 3 bin 668 sandıkta 1 milyon 52 bin 970 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Cengiz Ergün ile Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Orkun Şıktaşlı'nın arasında geçen yarışın kazananı belli oldu. 29 Mart 2009 seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ergün, 2014 yılında Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte yeniden seçildi. Başkan Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre 3'ncü kez başkan seçilmiş oldu. Manisa'nın 17 ilçesinin 8'inde AK Partili aday, 5'inde MHP'li aday, 3'ünde CHP'li aday ve 1 ilçede ise İYİ Partili aday başkanlığı kazandı.

Ahmetli'de AK Partili Ahmet Alhan, Demirci'de AK Partili Selami Selçuk, Gölmarmara'da AK Partili Kamil Öz, Gördes'te AK Partili Muhammet Akyol, Kırkağaç'ta AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı'nda AK Partili Regaip Topuz, Soma'da AK Partili Ali Tulup, Şehzadeler'de AK Partili Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre'de AK Partili Mehmet Çerçi kazandı. Akhisar'da CHP'li Besim Dutlulu, Alaşehir'de CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Saruhanlı'da CHP'li Zeki Bilgin ve Turgutlu'da CHP'li Çetin Akın seçimi önde tamamladı. Kula'da MHP'li Hüseyin Tosun, Sarıgöl'de MHP'li Necati Selçuk, Selendi'de MHP'li Nurullah Savaş kazandı. Salihli'de CHP adayı Mazlum Nurlu ile MHP adayı Zeki Kayda arasında ise çekişme sürüyor. FOTOĞRAFLI ============================ Mersin'de başkan CHP'li Seçer MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan CHP'li Vahap Seçer galip geldi. Mersin'de CHP'li Vahap Seçer, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi bir dönemin ardından tekrar CHP'ye geçti.

Adliye önünde bir açıklama yapan Seçer, "CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. KİMDİR? Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babası. Kent genelinde kurulan 4 bin 146 sandıkta 1 milyon 281 bin 570 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Mersin Adliyesi'ne gelen ve burada basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Seçer, "Ayrı kurduğumuz sistemde sandıklardan çıkan sonuçları sistemimize giriyoruz ve şuanda da henüz yüzde 100'ünü tamamlamadık ama yüzde 80'inin üzerinde veri girişi neticesinde yaklaşık aramızda yüzde 8'lik bir fark görülüyor. 1 ya da 1.5 saat sonra bütün veri girişleri gerçekleşecek. Bu fark 8 olur, 7 olur 10 olur ama CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.