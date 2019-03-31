DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ-6

1)AVRUPA KONSEYİ'NDEN GÖZLEMCİLER GELDİ Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir'de oy kullanma işlemlerini takip etti. İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk Lisesi'ne gelen gözlemci de, oy verme sırasında gözlem yaptı, bilgi aldı, notlar tuttu. Görüntü Dökümü

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- İzmir'deki Atatürk Lisesi'ne gelen gözlemciden görüntü

Haber-Kamera:Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) =============================================== 2)DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU OYUNU ALANYA'DA KULLANDI DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 09.30'da eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte oy kullanacağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi, oylarını 2406 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bu seçim şehirlerimiz için önemli, şehirlerimizi ehli insanlara emanet etmek için önemli. Dolayısıyla biz de demokratik haklarımızı kullanarak oyumuzu verdik. Bu seçim de ülkemizin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Çünkü seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu sadece Türkiye vatandaşı olarak değil Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum ve tüm çalışmalarımda bunun ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır" dedi.

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- Bakan Çavuşoğlu'nun oy kullanacağı okuldan genel görüntü

- Bakan Çavuşoğlu'nun eşi ile birlikte oy kullanmaya gelişi

- Eşi Hülya Çavuşoğlu'nun oy kullanması

- Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullanması

- Bakan Çavuşoğlu röp

- Bakan Çavuşoğlu'nun okuldan ayrılması HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) =============================================== 3)CUMHUR İTTİFAKI İZMİR ADAYI ZEYBEKCİ OYUNU KULLANDI CUMHUR İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci, oyunu Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu’nda eşi Ayşen Zeybekci ve oğlu Atilla Şükrü Zeybekci ve kızı Fatma Özkan ile birlikte kullandı. Zeybekci, İzmir’in kazanması için yola çıktıklarını, kazananın İzmir olmasını istediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci, oyunu Bornova’da bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu’nda 2327 nolu sandıkta eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Şükrü Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Emre Özkan ile birlikte kullandı. Zeybekci’ye, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Nihat Zeybekci, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmir olsun. İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık. 4 aylık seçim kampanyasının sonunda oyumuzu kullandık. Milletin iradesinin üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar, saygı göstereceğimiz bir karar. Milletimiz isabetli bir karar verecektir. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki İzmirimiz 21'inci yüzyıldaki şehirler yarışında yerini alsın. Onu hedefledik, onu amaçladık" dedi.

Türkiye ve millet için hayırlı olan seçim sonuçlarının çıkması temennisinde bulunan Nihat Zeybekci, şöyle dedi:

"Tüm teşkilatımız, gerek AK Parti gerekse MHP teşkilatına hakikaten il başkanlarının nezdinde üstün gayret ve çalışmalarından dolayı, bütün mensupları ile çok teşekkür ediyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir’e ve geleceğinize verin."

Ayşen Zeybekci de, kazanan İzmir olmasını istediklerini söyledi.

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-AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci’nin oy kullanacakları okula gelmesi

-Oylarını kullanması

-Nihat Zeybekci’nin açıklaması

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ====================================================== 4)DÜZCE'DE HASTALAR OYLARINI EVDE KULLANDI DÜZCE'de 16 yatağa bağlı yada felci olan seçmen yakını evde oy için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Seçim kurulu görevlileri sabah erken saatlerden itibaren evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 16 seçmen yakını evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yaşlı, yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdı. İlk olarak Kiremitocağı Mahallesi'ne giden seçim kurulu görevlileri burada talepte bulunulan Hasan Küçük'ün yoğun bakımda yattığını ve oy kullanamayacak durumda olduğunu öğrenince Ağa Mahallesi'ndeki Habibe Kaynak'ın evine gitti. Merkez İlçe Seçim Kurulu seyyar Sandık Başkanı Mehmet Şenyürek kiloları nedeniyle ortopedik rahatsızlık yaşayan Habibe Kaynak'a oy pusulalarını göstererek, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu nasıl kullanacağını anlattı. Habibe Kaynak ise eşi Sefer Kaynak'ın yardımıyla oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin bitesinin ardından görüşlerini dile getiren Habibe Kaynak, "Allah razı olsun. Yürüyemiyorum eve geldiler bana evde oy kullandırdılar." dedi.