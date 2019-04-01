DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ -7 Çüngüş'te başkan seçilen SP'li Akmeşe ve yakınına saldırı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ali Suat Akmeşe ve yakını, kimliği belirsiz kişilerin silahlı ve keserli saldırısı sonucu yaralandı.

Dün yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Çüngüş Belediye Başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe, bugün öğle saatlerinde ismi öğrenilemeyen yakınıyla yürürken kimlikleri belisiz kişilerin saldırısına uğradı. Keser ve silahla ateş açarak saldırıya uğrayan Akmeşe ve yakını yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Yaralanan Akmeşe ve yakını, ihbarla Çüngüş'e sevk edilen hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Akmeşe ve yakının acil servisteki tedavisi devam ederken, ilçedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Hava ambulansından görüntü

-Hastane önünden görüntü

-Genel ve detay görüntü

- Dicle üniversitesi acil hastanesi önünden detaylar

- Hastane önünde alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mesut BUDARÇ - Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Parti'li aday kazandı (2)

MUSTAFA HELVACIOĞLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla kazanan AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, basın toplantısı düzenledi. AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısına Helvacıoğlu'nun yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer de katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Çok çalıştık, inandık ve başardık. Keşan'da başardık. Gönlümüz Edirne'yi almak isterdi, İpsala'da da üzüntülüyüz. Ama Havsa'yı aldık. Ben sürekli, gelin, ideoloji değil hizmet kazansın dedim. Hep birlikte Edirne'ye güzel işler yapalım, Edirne'ye hizmet getirelim dedik. Ben tüm Keşanlılar'a teşekkür ediyorum. Tercihlerini hizmetten yana yaptılar. İnşallah Keşan'a güzel hizmetler yapacağız. Her zaman, çok konuşan değil, çok çalışan olacağız dedik. İnşallah 5 yıl sonra çok farklı bir Keşan olacak. Seçimin sonucunda kazanan Keşan oldu. Yapacak çok işimiz var. Esas işimiz şimdi başlıyor" dedi.

HELVACIOĞLU: MARTIN SONU CUMHUR İTTİFAKI OLDU

Mustafa Helvacıoğlu ise uzun ve yorucu bir seçim dönemini bitirdiklerini ifade ederek, "Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Katılımın yoğun olduğu bir seçim oldu. Keşan bu konuda çok duyarlıydı. Demokrasi şöleni havasında bir seçim yaşadık. Bahar havasında bir seçim oldu. Bu bahar Cumhur İttifakı'nı getirdi. Martın sonu Cumhur İttifakı oldu, Allah'ın izniyle. Birlikte çok güzel günlere yürüyeceğiz. Kiminle yürüyeceğiz? Başta CHP'li, İYİ Parti'li dostlarımla, Cumhur İttifakı'nın tüm mensuplarıyla. Keşan'da köylerde dahil 84 binin belediye başkanı olacağım. İtiraz sürecinin ardından mazbatamızı alarak göreve başlayacağız. Keşan hizmete doğru yürüyecek. Bundan kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın. Kimsenin umudunu boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'

Rakibi CHP Adayı Şenol Yalı'ya hakkını helal ettiğini söyleyen Helvacıoğlu, "Mitinglerde belki o bana kötü şeyler söyledi, belki çok ağır cümleler sarf etti ama ben ona hakkımı helal ediyorum. CHP'li, İYİ Parti'li dostlarıma da, ilçe başkanlarına, milletvekillerine de. Tüm Keşan'ı beraber yöneteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Artık Keşan zamanı" dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, basın toplantısının ardından partililerin tebriklerini kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Helvacıoğlu'nun partide karşılanması

-Mustafa Helvacıoğlu açıklaması

-Fatma Aksal açıklaması

-Toplantı salonu genel gör.

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ====================== Şanlıurfa AK Parti adaylarından seçmenlerine teşekkür AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilçeyi kazanan AK Parti İl Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Şanlıurfa halkına teşekkür ederek açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Mümkün olduğu kadar ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadığımız gönül kalmamıştır diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'mızın il genelinde en ücra köşelere kadar gidip insanlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik, bizde seçimlerin önemini anlatarak talebimizi ilettik. Tabiki yapılması gerekeni ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. Zaten normal zamanlarda da AK Başkanlarımızın vatandaşlarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve gereğini yapmaya devam edeceklerdir. Başta Şanlıurfa'mıza sevdalı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere seçim süresince gayret gösteren partililere, oyları ve duaları ile destekleyen Şanlıurfalılara candan teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili teşekkür mesajı yayımlayarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın yine AK Parti dediğini belirten Yıldız, "Mümkün olduğu kadar ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadığımız gönül kalmamıştır diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'mızın il genelinde en ücra köşelere kadar gidip insanlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik, bizde seçimlerin önemini anlatarak talebimizi ilettik. Tabiki yapılması gerekeni ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. Zaten normal zamanlarda da AK Başkanlarımızın vatandaşlarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve gereğini yapmaya devam edeceklerdir. Başta Şanlıurfa'mıza sevdalı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere seçim süresince gayret gösteren partililere, oyları ve duaları ile destekleyen Şanlıurfalılara candan teşekkür ediyoruz" dedi.

BEYAZGÜL: EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, "Dün akşam itibari ile Şanlıurfa büyükşehir görevini şahsıma tevdi etmiştir. Bu güzel şehirde böyle vazifeyi üstlendiğim için bana destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Biz bugünden sonra 2 milyonun kardeşliği ve hizmetkarlığı için kollarımızı sıvayacağız. Hiç bir ayrım yapmadan hizmetlerimizi insanların ayağına götüreceğiz. Şanlıurfa’nın istihdam sorunu olduğunu seçime giderken söylemiştim. Bu istihdam sorunu gençlerimizin geleceğidir. Artık el birliğiyle yatırımcıları kendim öncülük ederek bizzat başlatacağım. Bu şehri turizmde cazibe merkezi haline getireceğiz. Projelerimizi gerçekleştirmek için, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Urfamız kazansın diye yolumuza devam edeceğiz. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

KUŞ: BEN DEĞİL, EYYÜBİYE KAZANDI

Dünkü seçimden galip gelerek Eyyübiye Belediye Başkanı olamaya hak kazanan Mehmet Kuş, "Dün itibari ile 31 Mart yerel seçimlerini tamamladık. Allah'a hamdolsun ki, Urfa'da bir tarihi yadılar bizi zaferle buluşturdular. Ben buradan özellikle Eyyübiyeli kardeşlerime,ablalarıma ve ağabeylerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar bizleri Şanlıurfa'da birinci yaptılar. Aslında birici olan biz değil, birinci olan 400 bin Eyyübiyeli. İnşallah yarından itibaren Eyyübiyelilerin hizmetkarı olacağız" sözlerine yer verdi.

CANPOLAT: HALİLİYE ŞAHLANACAK

İlçede canla ve başla çalışacaklarını aktaran Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "31 Mart akşamına kadar bizler Haliliye halkına emanettik, artık Haliliye halkı bizlere emanet. Canla başla çıktığımız bu yolda, projelerimizle Haliliye'ye uyum içerisinde hizmet edeceğiz. Vatandaşın gönlüne hizmetlerle taht kuracağız. Canla, başla Haliliye şahlanacak, koşacak" diye konuştu.

BAYDİLLİ: ŞANLIURFA'YI İLMEK İLMEK İŞLEYECEĞİZ

Yeniden başkanlığa seçilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, "Aday gösterildiğimiz günden itibaren kapı kapı dolaşarak, yeni dönemde yapacağımız hizmetleri anlattık. Destek almak için çaba sarf ettik. Dün itibari ile Şanlıurfamız bizlere inanarak, bu emaneti bizlere teslim etti. Yeni dönemde Şanlıurfamızı en iyi şekilde kalkındıracak,en güzel yere getireceğiz. Bizler birlik, beraberlik içerisinde Şanlıurfamızı ilmek ilmek işleyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın açıklaması

- Yeni şeçilen başkanların açıklaması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231MB Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) ============== Iğdır'ın yeni seçilen başkanları IĞDIR'da, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını HDP adayı Yaşar Akkuş kazandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel ise ikinci oldu. MHP, AK Parti ve SP adayları birer ilçede başkanlık kazandı.

Iğdır'da 2014 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 44,79'unu alan BDP'li Murat Yikit, belediye başkanı olmuştu. MHP'nin yüzde 42,35 oy oranıyla ikinci olduğu seçimlerde DP, CHP ve BDP birer ilçede belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Iğdır merkezde oyların yüzde 50,07'sini alan HDP'li Yaşar Akkuş belediye başkanlığına seçilirken, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel ise yüzde 46,7'de kaldı. Kentte İYİ Parti aday çıkarmayıp, MHP adayını destekledi. Iğdır'da MHP, AK Parti ve SP adayları birer ilçede seçimi kazandı.

YENİ BAŞKANLAR

Resmi olmayan sonuçlara göre Iğdır'da seçilen yeni başkanlar ve partileri şöyle: HDP: Iğdır Merkez- Yaşar Akkuş, MHP: Karakoyunlu- Bayramali Ballı, AK Parti: Aralık- Mustafa Güzelkaya, SP: Tuzluca- Ahmet Sait Sadrettin Türkan

IĞDIR, (DHA)- =================== AK Parti Bartın İl Başkanı: Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı seçim sonuçlarına itirazda bulanacaklarını belirterek, "Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.

Dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bartın'da resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını belirterek, "YSK'nın açıklamasına göre seçimi kazandığı belirtilen MHP ile partimiz arasında 169 oy farkı olduğunu görüyoruz. Yine yaklaşık bin 633 geçersiz oy var. Bunun yanında partimiz 12 belediye meclis üyeliğini kazanırken, MHP'den 7, CHP'den 6 meclis üyesi seçildi. Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.

Geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu bildiren Kalaycı, şöyle konuştu:

"Bu kadar farkın olduğu yerde oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. İtiraz dilekçemizi de bu akşam veya yarın sabah vereceğiz. Oy sayım işleminin yarın sabahtan itibaren başlayacağını düşünüyoruz. Kesin sonuçlar belli olduğunda kim belediye başkanı seçilirse seçilsin, bizim başkanımızdır. Ayrıca tüm halkımıza, tüm siyasi partilere huzurlu, olaysız bir seçim süreci geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum."