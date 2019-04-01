DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ -9

Sekreter olarak girdiği belediyeye başkan oldu BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken yeri değiştirilen Zekiye Tekin (41), bu duruma tepki gösterip, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi. Tekin, "Bütün kadınlarımıza bir kadının dik durup neleri başarabileceğini en güzel şekilde göstermek adına, örnek olmak adına böyle bir yola çıktım" dedi. Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz bu görevinden alınan Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak aday gösterilmeyen Tekin, bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Dün de seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. Yeniden aday olar iki dönemdir Pazaryeri Belediye Başkanı olan Muzaffer Yalçın ise 1019 oyda kaldı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi de olan Zekiye Tekin, seçim süresinde kadınların kendisine olan desteğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "15 yıldır belediyede çalışıyorum. Özel Kalem Müdürü olarak devam ettim. Belediyede 3 dönemdir özel kalemde çalışırken, görevden alınarak, masaya yönlendirildim. Daha sonra 'Bu davada ben de varım' dedim. Belediye başkan adayı olmak istedim. AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptım. Aday olarak değerlendirilmedim. Arkamda güzel bir kitlenin olduğunu gördüm ve sevdalısı olduğum Pazaryeri ilçeme en güzel şekilde hizmet etmek adına bağımsız aday olarak çıktım. Çok güzel bir atmosferde geçti. Yollarımız dikenliydi ama güller açtırdık Pazaryeri'nde. Kadın dayanışması fazlaydı. Kadın- erkek, 7'den 70'e bir sevgi seli ile karşılaştım. İlçem adına gurur duyuyorum. Türkiye'de tek bağımsız kadın Belediye Başkanı oldum. 5 yıl boyunca güzel ilçeme en güzel hizmeti vereceğim." Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı belediyenin başkanlık koltuğuna oturan Zekiye Tekin'i kadınlar yalnız bırakmadı. Makamında Tekin'i ziyaret eden kadınlar, tebriklerini iletti.

'KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM' Zekiye Tekin'in ablası Hayriye Kayrak, ailece arkasında olduklarını belirterek, "Gerçekten kardeşimi sevenleri görünce çok duygulandım. Biz aile olarak her zaman arkasındayız" dedi. Diğer ablası Cevriye Kulaklı da kardeşiyle gurur duyduğunu söyleyerek, "Çok çok sevenleri varmış. Her zaman arkasındayız. Allah utandırmasın" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-Başkanlık makamına girişi

-Zekiye Tekin detay

-Tekin'in açıklaması

-Kadın misafirlerini karşılaması

-Makamda ağırlaması

-Kadınların destek sloganları atması

-Belediye binasından çıkışı

-Tekin'in sokak gezisi

-Kahvehane ziyareti

-Belediye binasında kadınlarla görüntüsü

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Cafer ELMAS/PAZARYERİ(Bilecik),(DHA)- =================== Van'da başkanlığı alan HDP'li Ertan: Herkesin başkanı olacağız HDP'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, "Demokrasi dediğimiz şey, bütün halkları kapsayacak şekilde ayrımcılık yapmadan eşit, barışçıl bir anlayışın belirlenmesidir. Herkesin belediye başkanı olacağız" dedi.

Van Büyükşehir ve 9 ilçesini alan HDP, seçim kutlaması yaptı. HDP İl binası önünde düzenlenen kutlamalara katılanlar, Kürtçe müzik eşliğinde halay çekerek, sonucu kutlarken, HDP'den Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Bedia Özgökçe Ertan ile Mustafa Avcı, seçim otobüsü üzerine çıkarak, kalabalığa seslendi. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ertan, HDP'nin başarı elde ettiğnii belirterek, "Mart'ın sonu bahardır demiştik. 1 Nisan'a güzel uyandık. Hep birlikte umutla uyandık. Sizler de çok iyi biliyorsunuz zorlu bir süreci atlattık. Van Büyükşehir Belediyesini, Merkez ilçeleri, büyük ilçeleri aldık. Her biri bikr il büyüklüğünde olan ilçelelerimizi aldık" dedi. Ertan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Demokrasi dediğimiz şey, bütün halkları kapsayacak şekilde ayrımcılık yapmadan eşit, barışçıl bir anlayışın belirlenmesidir. Herkesin belediye başkanı olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Biz demokrasi mücadelemize umut olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, sizlerle başardık.Sizleri bir kez daha kutluyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Halay çekerek seçim kutlaması yapan vatandaşlar

-Detaylar

-Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan'ın konuşması Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ========================= Çüngüş'te başkan seçilen SP'li Akmeşe ve yakınlarına saldırı (2)

KAYMAKAMLIK: 3 YARALI, 4 GÖZALTI Çüngüş Kaymakamlığı, dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ali Suat Akmeşe ve 2 yakınına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olmadığı belirtilen Kaymakamlık açıklamasında, olayla ilgili başlatılan soruşturma 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Ali Suat Akmeşe'nin başına el çapasıyla vurulduğuna da yer verilen açıklamada şöyle denildİ: "İlçemiz merkez Camisuk mahallesinde 01.04.2019 günü saat 12.50 sıralarında yaşanan bir tartışma sonrası çıkan kavgada, Tahsin Akmeşe adlı vatandaşımız silahla, Seçim Akmeşe adlı vatandaşımız ise darp sonucu hafif şekilde yaralanmış, her iki vatandaşımız da hayati tehlikeleri olmamakla birlikte ilçemizde gerekli müdahale yapıldıktan sonra tedbiren Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilmişlerdir. Ayrıca Saadet Partisi'nden seçime katılan ve kesinleşmemiş sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Ali Suat Akmeşe, ilçe merkezinde başına çapayla vurulması sonucu yaralanmış, sağlık durumu iyi olmakla birlikte ilçemiz hastanesinde gerekli müdahalenin yapılmasının ardından tedbir amacıyla hava ambulansı ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Meydana gelen olay sonrasında güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yapılan müdahalede suça karıştıkları tespit edilen 4 kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alınmıştır. Huzurun ve sükunun adresi olan ilçemizde yaşanan bu talihsiz olayla ilgili Çüngüş İlçe Başsavcılığımız tarafından ivedi olarak başlatılan soruşturma her yönüyle titizlikle yürütülmektedir."

DİYARBAKIR (DHA) ============================ Malatya'da, seçimlerde çıkan silahlı kavga ölen 2 kuzen toprağa verildi MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dün oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada ölen kuzenler Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş, mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Dün, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, sandık başında görevli, Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Kavgada yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermiler Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, bacaklarından yaralanan Ali Aktaş ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.