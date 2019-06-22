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DHA YURT - Şehidin kardeşi trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 00:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan (20) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan (20) hayatını kaybetti. Barış Erdoğan'ın, 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Barış Erdoğan’ın ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti.
Barış Erdoğan’ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AĞABEYİ 8 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞ
Öte yandan, Barış Erdoğan’ın ağabeyi Abdülkadir Erdoğan'ın, 8 yıl önce vatani görevini yaptığı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ölen Barış Erdoğan'ın hastaneye getirilişi
-Hastanede toplanan cenaze yakınları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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