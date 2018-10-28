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DHA YURT - Şehit Ferruh Dikmen Silifke'de toprağa verildi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 01:28 | Son Güncelleme

TÜRKEL AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Silifke ilçesindeki şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (25) ailesini ziyaret ettikten sonra yine Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel'in (23) Mersin merkez Toroslar ilçe sınırları içerisindeki Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek acısını paylaştı.

TÜRKEL AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Silifke ilçesindeki şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (25) ailesini ziyaret ettikten sonra yine Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel'in (23) Mersin merkez Toroslar ilçe sınırları içerisindeki Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek acısını paylaştı.

Bakan Soylu'ya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başta olmak üzere kent protokolü ve milletvekilleri eşlik etti. Burada şehidin babası Hasan Türkel'le yakından ilgilenen Bakan Soylu, taziye çadırındaki diğer şehit aileleriyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra eve girerek anne Sebahat Türkel'e de taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şehidin evinin görüntüsü
- Bakan Soylu’nun karşılanması
- Taziye dileklerini iletmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA)

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