DHA YURT - Serinlemek için dereye giren, 3 çocuk boğuldu - 1

SAMSUN'un Tekkek\u00f6y il\u00e7esinde serinlemek i\u00e7in Kasaplar deresine giren 3 \u00e7ocuk kayboldu. K\u0131yafetleri dere kenar\u0131nda bulunan \u00e7ocuklar\u0131n yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonucu cans\u0131z bedenlerine ula\u015f\u0131ld\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc GE\u00c7\u0130L\u0130YOR\nSAMSUN (DHA) Motor sporcular\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi: Kazda\u011flar\u0131\u0130stanbul'da korkutan patlamalar! \u015eirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu
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