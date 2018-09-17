DHA YURT - SERVİS ARACINDA UNUTULAN ALPEREN'İN ÖLÜMÜNDE 3 MÜDÜR İÇİN DE DAVA AÇILDI (GENİŞ HABER)

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden dava açıldı. Alperen Sakin'in ölümünde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yargılanan 6 sanık, 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmış, anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ya (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk yaşamını yitirdi.