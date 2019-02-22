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DHA YURT - SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 07:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir servis minibüsü alev alev yandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir servis minibüsü alev alev yandı. Olay anında servis minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmanın personel taşımacılığı yapan Kemal Akkonk yönetimindeki 35 S 00196 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Akkonk, servis minibüsünü sağa çekerek yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, servis minibüsündeki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis minibüsü kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, minibüs şoförü Kemal Akkonk'un dumandan etkilendiği ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olay anında servis minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Servis minibüsünden detay
-İtfaiye ekiplerinden detay
-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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