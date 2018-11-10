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DHA YURT - SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN ATLAYAN KADIN YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 06:49 | Son Güncelleme

ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobilden atlayan F.A.

ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobilden atlayan F.A. (37), yaralandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobilde bulunan F.A. isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki araçtan atladı. Kadının atlamasının ardından durmayan otomobil, hızla uzaklaştı. Kadının atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yoldan geçen diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulup sadece düşme nedeniyle yaralanan kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin kime ait olduğunu ve F.A.'nın neden araçtan atladığını araştıran polis, soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sağlık ekibinin kadını sedyeye taşıması
- Kadının acıyla feryat etmesi
- Kadının sedye ile ambulansa taşınması
- Kadının ambulanstaki görüntüsü
- Ambulansın gidişi
SÜRE: 01'17" - BOYUT: 145 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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