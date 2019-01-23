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DHA YURT - SİLVAN EMNİYET MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 01:29 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik Silvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, gündüz saatlerinde Silvan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi, 'Kültür Varlıklarını Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adliye binasında görüntü
- Adliye inaısnın önünde bekleyenler
- Polis araçları
- Tutuklananların minibüsle cezaevine götürülmesi
- Polis eşinin kucağındaki bebekle adliyeden ayrılması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: İhsan YILMAZ / SİLVAN (Diyarbakır),(DHA)

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