DHA YURT - SİNEMANIN EMEKÇİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nin galasında 25'inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı.

Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde gerçekleşen galanın sunuculuğunu ünlü oyuncu Çiğdem Tunç üstlendi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin zaman zaman kesintilere uğradığını hatırlattı. Festivalin, Adana ve Marmara depremlerine ve birkaç yıl önce yaşanan terör olayları nedeniyle yaşanan büyük can kayıplarının yaşandığı günlere rastladığını anlatan Sözlü, "Müzik ve konser bölümleri vardı. Onları erteledik ama festivale ara vermedik. Sanat, tatil yapmaz. Kendine yakışır bir adapla devam eder. Yarışma bölümünü hiç kesmedik" diye konuştu.

23 YIL SONRA ÖDÜLÜ ALDI

1995 yılında organize edilen 9'uncu Altın Koza (Adana) Film Festivali'nde Soğuk Geceler filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan ancak yurtdışında olduğu için ödülleri alamayan Kadir Sözen, aradan geçen 23 yılın ardan ödülüne kavuştu. Sözen'e ödülünü idolü olarak gördüğü Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney tarafından verildi. Güney'e de katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü tarafından plaket verildi.