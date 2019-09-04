HABER

DHA YURT - SİNOP'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 03:43 | Son Güncelleme

SİNOP'ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen Gülşah Karaduman (32) hayatını kaybetti.

SİNOP'ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen Gülşah Karaduman (32) hayatını kaybetti. Silahlı kavgaya karışan 1'i çocuk, 6 kişi de yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Aşıklar Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Ç. (33) önceden arasında husumet bulunan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Ç. ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra yoldan geçen Gülşah Karaduman, F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra, Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Gülşah Karaduman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Olaydan hemen sonra çekilen görüntüler (cep telefonu)
Olay yeri detayları
Detaylar
Haber-Kamera: Deniz ÖZEN / SİNOP,(DHA)

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!
Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı

Ergenekon davasının gerekçeli karar!

Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.