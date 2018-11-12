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DHA YURT - ŞIRNAK ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 00:48 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesi Görmeç köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesi Görmeç köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitler için düzenlenen törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23'inci Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. Şırnak 23'ünü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Türk Bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi. Düzenlenen törenin ardından Şehit Olgun'un cenazesi Bursa'ya, Doğan'ın ise Mersin'e gönderilmek üzere naaşları helallik alınmasının ardından omuzlarda ambulansa kadar taşındı.

Haber: ŞIRNAK,(DHA)

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