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DHA YURT - SİVAS'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:53 | Son Güncelleme

SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken, çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği de öğrenildi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangın Koçali Mahallesi'ne doğru ilerlerken, birkaç eve de sıçradığı öğrenildi. Kent merkezinden de takviye birliklerin bölgeye doğru yola çıkarıldığı, ayrıca havadan da destek sağlanacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangınla ilgili görüntüler (Amatör kamera)

Haber: SİVAS, (DHA)

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