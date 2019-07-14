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DHA YURT Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 01:20 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Otobüs ile otomobilin karıştığı kazda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, isimler de belirlendi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Otobüs ile otomobilin karıştığı kazda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, isimler de belirlendi. Kazaya karışan araçlardan yolcu otobüsünü Mahmut Kandemir'in, Hafik ilçesinden Sivas yönüne giden otomobili ise Ahmet Güven kullandığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) olay yerinde, kızları Merve Aydemir (25) ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Güven'in torunu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için hastane morga kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan Çevreyolu'nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntüler
-Araçtaki yaralıları çıkarma çalışması
-Ambulansa taşınmaları
-Cenazelerin götürülüşü
-Detay görüntüler

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

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