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DHA YURT - Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı. Kalbi duran ve ölü sanılan aracın şoförü Sedat Yıldırım (50), yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Soma- Savaştepe yolu Yağcıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Savaştepe ilçesine götüren Sedat Yıldırım'ın (50) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs kavşaktayken, iddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü yola kontrolsüz çıktı. Yıldırım, kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine Yıldırım'ın kontrolünden çıkan midibüs, savrularak, şarampole yuvarlandı. Kazada midibüsteki 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada kalbi duran ve ölü sanılan 2 kişiden, aracın şoförü Sedat Yıldırım, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Kalbi çalıştırılan Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İddiaya göre kavşakta midibüsün önüne aniden çıktığı öne sürülen 06 DN 390 plakalı kamyonun şoförü Murat E. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kazada ölen tek kişi olan evli ve 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin'in (67) cesedi ise, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kazadan ilk görüntüler
Genel ve detaylar
+++
Yaralının taşınması
Sağlık ekiplerinden görüntü
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Ölen kişinin ambulansa konulması
Genel ve detaylar
+++
(Sedat Yıldırım - 50) foto

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU - Cemil SEVAL / SOMA(Manisa),(DHA)

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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