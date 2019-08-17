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DHA YURT - Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 05:06 | Son Güncelleme

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ Marmara Depremi'nin 20'nci yılında Yalova'da gündüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı program, gece afetin meydana geldiği saat 03.02'de düzenlenen anma etkinliği ile devam etti.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Marmara Depremi'nin 20'nci yılında Yalova'da gündüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı program, gece afetin meydana geldiği saat 03.02'de düzenlenen anma etkinliği ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol üyeleri, Gazipaşa Caddesi boyunca 17 Ağustos Deprem Anıtı'na kortej eşliğinde yürüdü. 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Marmara Bölgesi'nde yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenler için dua okundu. Depremzedelerle birlikte oturan ve bir süre sohbet eden Bakan Soylu, programın ardından depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek bıraktı. Deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi de inceleyen Soylu, 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda toplanan vatandaşlarla vedalaşarak Yalova'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kortejden görüntüler
-İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korteje katılması
-Süleyman Soylu Deprem anıtında fotoğraf sergisini gezmesi
-Tören alanında kuran tilavetini dinlerken
-Süleyman Soylu'nun deprem anıtına çiçek koyması
-Helva yemesi
-Vatandaşlarla foto çekilmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Süheyla GÖZDERELİLER - Mehmet İNAN / YALOVA,(DHA)

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