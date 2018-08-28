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DHA YURT - SULAMA KANALINDAN BOĞULAN AFGANİSTANLI RAMİ'NİN YAKINLARININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 02:23 | Son Güncelleme

** CESEDİ 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.

** CESEDİ 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.
Atakent Mahallesi'nde suya girdiği belirtilen Keberi'nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu. Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti.

1 AY ÖNCE GELMİŞLER
Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İtfaiye kurtarma aracından görüntü
- İtfaiye erleri, polisler ve vatandaşlardan görüntü
- İtfaiye erlerinin suya girmesi
- İtfaiye erleri ve vatandaşların cesedi sudan çıkartması
- İtfaiye erlerinin cesedi taşıması
- Baba Muhammet Zaman Keberi'nin ağlayıp, fenalaşması
- Baba Keberi'nin ambulansa taşınması
- Polis ve sağlık ekibinin ceset üzerinde inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'02" Boyut: 560 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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