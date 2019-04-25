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DHA YURT - Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 04:25 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Konvoy geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA)

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