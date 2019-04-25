DHA YURT - Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Konvoy geçişi
Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA)
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